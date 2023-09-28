بولمان.. رجل سلطة يعتدي على مواطنة مسنة بإيموزار مرموشة

2023-09-28 / 09:25
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هبة بريس _ بولمان

علمت هبة بريس من مصدر مطلع ، أن رجل سلطة برتبة باشا مدينة إيموزار مرموشة إقليم بولمان ، قام بالاعتداء اللفظي والجسدي على مواطنة تبلغ من العمر 70 سنة أول أمس الثلاثاء أمام أعين ساكنة المنطقة.وقد وجه لها صفعة قوية على المستوى الوجه والصدر و أصيبت من خلال ذلك بنزيف داخلي حسب ذات المصدر.

و أضاف ذات المصدر ، أن البلدية رفضت نقلها عبر سيارة الاسعاف للمستشفى حيث فقدت وعيها حتى تدخل ابنها واحتج على مسؤول الجماعة آنذاك تم قام بنقلها الى المستشفى الإقليمي بمدينة ميسور.

وطالبت الساكنة بفتح تحقيق من طرف وزير الداخلية بعدما أصبح المواطن المرموشي يتعرض للضرب الركل والرفس من طرف رجل سلطة يا للحسرة حسب ذات المصدر .

وموازاة مع هذه الفضيحة خرجت ساكنة إيموزار مرموشة وحسب ذات المصدر، في مسيرة غضب يوم أمس الأربعاء على ما أقدم عليه باشا المنطقة حسب ذات المصدر، المنطقة تحتاج لمسؤول ترابي في المستوى المطلوب للساكنة التي تعيش التهميش والإقصاء حسب تعبيرهم هناك مسؤولين ترابيين بالجهة يضرب بهم المثل نموذج، عمالة إفران ، الحاجب، تازة ، مكناس، تاونات، أما مولاي يعقوب وميسور فما على وزارة الداخلية إلا أن تعيد النظر فيهم.

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‫11 تعليقات

  3. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اصبح المواطن مهمش من طرف بعض رجال السلطة..

  4. يجب عزبه ليكون عبرة لغيره من الطغاة الذين يركبون فوق موجة البحر ويحسبون انفسهم فوق القانون ..

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  5. واش حيت رجل السلطة يجي اي واحد يمسح فيه رجليه اتقاو الله . راه حتى هو إنسان كاين حدود التحمل

  8. على السيد الباشا في إقليم بولمان محاسبة رجل السلطة الذي قام بالاعتداء على المسنة..

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