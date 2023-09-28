طقس الخميس.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2023-09-28 / 09:17
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بارتفاع في درجات الحرارة، حيث سيكون الطقس حارا بالمناطق الشمالية والوسطى وبأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

كما يتوقع أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بكل من السهول الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس الكبير، مع تناثر غبار بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد ، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و26 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 16 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا طفيفا بالمناطق الشمالية والوسطى، بينما ستكون في انخفاض بكل من جنوب وجنوب-شرق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي .

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