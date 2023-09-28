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دراجات نارية متهورة تقلق راحة ساكنة خريبكة

2023-09-28 / 00:06
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هبة بريس _ خرببكة

تعرف مدينة خريبكة ظاهرة باتت تثير قلق وغضب العديد من السكان، حيث تحولت الدراجات النارية إلى مصدر قلق و رعب يفرض تدخل رجال عبد الهادي السيبا

وحول بعض المتهورين من اصحاب الدراجات النارية، ازقة وشوارع خريبكة ،إلى حلبة للسباق يصاحبها خاصة باوقات الليل مسببين أصوات حادة ومزعجة للمواطن، ويسيرون بسرعة جنونية لا تبرير لها

وفي اكثر من اتصال هاتفي بهبة بريس…قال مواطن ” إن الظاهرة مفزعة ومقلقة، خصوص لدى الساكنة ا المتواجدة بالأحياء القريبة من الشوارع الرئيسية كالفردوس / الزلاقة / حي الرياض / شارع فلسطين …..

وعبر مواطن في اتصال اخر عن الإزعاج الكبير من هذه الأصوات التي تعكر صفو الراحة داخل وخارج البيوت ومن السرعة الفائقة التي يقود بها هؤلاء الشبان درجاتهم النارية الفائقة السرعة، والتي تهدد سلامة وصحة الاطفال والمسنين والنساء الحوامل.

وعلى اعتبار أن الظاهرة ماضية في الانتشار ؛ أصبح ضروريا من رجال عبد الهادي السيبا التدخل من أجل الحد من هذه السلوكيات عبر إعلان حرب على الدراجات النارية ذات الاصوات المزعجة ضمانا للامن الطرقي وحفاظا على راحة المواطن.

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‫2 تعليقات

  1. نحن من سكان شارع رضا كديرة(شارع النيل سابقا) بحي سباتة مدينة الدا البيضاء نعاني كثيرا من نفس الظاهرة و الاصواث المزعجة اللتي ثصدرها هاته الدراجات النارية الكبيرة بقيادة اصحابها المتهورين التي تقلق راحة السكان، خصوصا بعد منتصف اليل حيث يكون اغلبية سكان الحي ناءمون.نرجو من السلطات المعنيية بقيادة السيد الحموشي(الرجل الصارم) التدخل العاجل و توقيف هؤلاء المتهورين والحد من هاته الظاهرة المتفشية و شكرا.

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