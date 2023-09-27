“لارام” توقع مع نظيرتها السنغالية مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية

هبة بريس _ و م ع

وقعت الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية السنغالية، الأربعاء بالدار البيضاء، مذكرة تفاهم لبدء شراكة استراتيجية بين الشركتين الجويتين.

وأشار بلاغ مشترك للطرفين إلى أن هذه الشراكة، التي تم التوقيع عليها من طرف كل من حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، وأليون بادارا فال، المدير العام للخطوط الجوية السنغالية، تهدف إلى توثيق التعاون بين الشركتين على المدى البعيد، والمساهمة في تحفيز التبادلات التجارية والاجتماعية والثقافية بين البلدين الشقيقين.

وستمكن هذه المذكرة من توفير عدة امتيازات لفائدة الشركتين، وخصوصا لمصلحة الزبناء، وذلك عبر الرفع من إمكانيات الربط الجوي وتنويع الاختيارات من حيث أيام ومواعيد الرحلات.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين الشريكين من خلال اتفاقية تشارك الرموز “Codeshare”، مما سيمكن الزبناء من اقتناء تذاكر السفر من شبكة التوزيع التجاري لكل من الشركتين، والسفر بعد ذلك على متن طائرات الشركتين سواء التابعة للخطوط الملكية المغربية أو للخطوط الجوية السنغالية.

وسيشمل هذا التعاون جوانب أخرى كاستئجار الطائرات وخدمات المناولة. وستتمكن الشركتان من مظافرة الجهود في ما يخص الرأسمال البشري والتكوين التقني والتسيير والتنظيم.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركتين ستتمكنان من التعاون وتنسيق الجهود في مجالي التواصل ورقمنة الخدمات.

وبهذه المناسبة، أكد السيد عدو أن هذه الشراكة تأتي لتتويج التعاون والعلاقات الجيدة التي تربط البلدين، مضيفا قائلا “لقد أعربنا خلال الاجتماعات التمهيدية المتعددة عن إصرارنا على بناء شراكة استراتيجية مستدامة مع الخطوط الجوية السنغالية”.

ومن جانبه، أكد السيد أليون بادارا فال أن “الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية السنغالية يجسدان اليوم إرادة السلطات العليا للبلدين الرامية إلى تطوير الجسر الجوي بين السنغال والمغرب، على كل من مستوى نقل المسافرين والشحن”.

وقال: “تلزمنا هذه الشراكة التي تندرج في إطار التعاون جنوب-جنوب باحترام المعايير الدولية من أجل مصلحة زبناء الشركتين”.

وستعبئ الشركتان أطقمها متعددة الاختصاصات لتنزيل بنود التعاون التجاري والتقني لهذه الشراكة، وضمان نجاحه في الآجال المتفق عليها.

وتواصل الخطوط الملكية المغربية بذلك جهودها الحثيثة لتعزيز موقعها الريادي الإفريقي في إطار استراتيجية التعاون جنوب-جنوب للمملكة. وبذلك ترسخ الخطوط الملكية المغربية الريادة الإفريقية التي تشكل الهيكل الأساسي للشركة ونشاطها الدولي العابر للقارات

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