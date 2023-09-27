تازة..اندلاع حريق بمدرسة عمومية بدائرة تايناست.

ع محياوي _ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن ألسنة النيران إلتهمت مساء اليوم الاربعاء، قاعات دراسية بالمدرسة الابتدائية الجلايلة التابعة لمجموعة مدارس بروم بجماعة بني افتاح بدائرة تايناست نفود إقليم تازة ، حيث حاصرت النيران جنبات المؤسسة التعليمية قبل أن تنتشر في جل مرافق المدرسة.

وحسب ذات المصدر، فإنه لم تسجل أية خسائر في الأرواح، وأن السلطات الأمنية والعمومية حلت على الفور إلى عين المكان للقيام بالمتعين وفتحت تحقيق في الموضوع

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0