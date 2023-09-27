A general view shows the city of Kirkuk, Iraq, October 22, 2016. REUTERS/Ako Rasheed

50 حالة تسمم في أحد الأعراس بالعراق

2023-09-27 / 22:56
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هبة بريس _ وكالات

تسبب طعام قُدِّم في إحدى حفلات الأعراس في الحويجة بمحافظة كركوك العراقية في تسمم عشرات الأشخاص ونقلهم إلى المستشفى.

ونقل مراسل “الحرة” أن عراقيين تسمموا في حفل زفاف، ما تسبب في حالة استنفار في مستشفى الحويجة العام.

وأكدت صحة كركوك وجود 50 حالة تسمم، وقال مدير عام صحة كركوك، زياد خلف، إن “دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من ٥٠ شخصا بحالة تسمم، بسبب طعام فاسد قدم لهم في أحدى حفلات الأعراس”.

وأوضح خلف لوكالة الأنباء العراقية أن “جميع الحالات تحت السيطرة”، مضيفا أن الحالات تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة والجميع خضع إلى العلاج الطبي اللازم.

ويأتي الحادث بعد مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء إطلاق “ألعاب نارية” بقاعة للأعراس في محافظة نينوى في شمال العراق خلال حفل زفاف، في أرقام غير نهائية أعلنتها السلطات، الأربعاء

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