هلال للسفير الجزائري : بلادكم هي أم المشاكل في المنطقة

هبة بريس _ الرباط

اختار السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة، أن يرد على “مغالطات” أدلى بها السفير الجزائري مستصغرا اياه ومفنذا ترهاته التي لا يقبلها العقل

واستغرب عمر هلال من ادعاء السفير الجزائري بكون الجزائر محايدة في ملف الصحراء أمر سخيف متسائلا “هل اتخاذ ممثلها لحق الرد على الخطاب المغربي لوحده ضمن قائمة الدول الحاضرة يعني حقا أن هذا البلد حيادي في ملف الصحراء؟”

ونعث الدبلوماسي المغربي الجزائر بـ”المحامي الذي يدعي الدفاع عن القانون، ويغتصبه في الوقت نفسه”، مشيرا إلى أنه “إذا كانت الجزائر تدعي حقا الدفاع القانون الدولي، فيجب عليها أن تطبق ذلك على الشعب الذي جاء قبل الدولة الجزائرية وهو القبائل”.

واتهم هلال نظيره الجزائري بكون الجارة هي ام المشاكل بالمنطقة مؤكدا في نفس الوقت أن “المغرب في صحرائه إلى الأبد”.

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