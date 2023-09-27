هلال للسفير الجزائري : المدن المغربية بالجنوب لا يقف أبنائها في طوابير من أجل الحليب

2023-09-27 / 21:58
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هبة بريس _ الرباط

دار سجال حاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بين السفيرين المغربي والجزائري حول الصحراء المغربية

السفير المغربي “عمر هلال” وفي نقطة حق الرد على ما أدلى به السفير الجزائري قال “لا يمكن للمرء أن يذرف دموع التماسيح ويهاجم في الوقت نفسه بلدا لا يزال يعيش مأساة”.

وأضاف هلال “أنتم تعبرون عن تضامنكم ودعمكم، لكنكم في نفس الوقت تدسون سمكم، وتهينون الموتى، وتهينون المغاربة”.

وشدد السفير المغربي على أن “مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه تظل السبيل الوحيد لطي صفحة هذا الصراع الإقليمي المفتعل”.

وأكد هلال أن “المغرب موجود في صحرائه وسيبقى كذلك إلى انقضاء الدهر” قبل أن يشير فيما معناه ان المغرب ماض في التنمية وأن المدن المغربية بالجنوب لا يقف أبنائها في طوابير من اجل الحليب .

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تعليق واحد

  1. Je suis sûre que le diplomate algerien n’a rien compris car lui il ne voit face à lui que quelque chose qui s’appelle polisario
    Algérie? Il ne connaît pas

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