هلال للسفير الجزائري : المدن المغربية بالجنوب لا يقف أبنائها في طوابير من أجل الحليب

2023-09-27 / 21:58
0
هبة بريس _ الرباط

دار سجال حاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بين السفيرين المغربي والجزائري حول الصحراء المغربية

السفير المغربي “عمر هلال” وفي نقطة حق الرد على ما أدلى به السفير الجزائري قال “لا يمكن للمرء أن يذرف دموع التماسيح ويهاجم في الوقت نفسه بلدا لا يزال يعيش مأساة”.

وأضاف هلال “أنتم تعبرون عن تضامنكم ودعمكم، لكنكم في نفس الوقت تدسون سمكم، وتهينون الموتى، وتهينون المغاربة”.

وشدد السفير المغربي على أن “مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه تظل السبيل الوحيد لطي صفحة هذا الصراع الإقليمي المفتعل”.

وأكد هلال أن “المغرب موجود في صحرائه وسيبقى كذلك إلى انقضاء الدهر” قبل أن يشير فيما معناه ان المغرب ماض في التنمية وأن المدن المغربية بالجنوب لا يقف أبنائها في طوابير من اجل الحليب .

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هلال للسفير الجزائري : بلادكم هي أم المشاكل في المنطقة

هلال للسفير الجزائري : بلادكم هي أم المشاكل في…

2023-09-27 / 22:24
Photo of بعد “استقالته الفيسبوكية” .. “البيجيدي” يتلقى رسميا استقالة عمارة

بعد “استقالته الفيسبوكية” .. “البيجيدي” يتلقى رسميا استقالة عمارة

2023-09-27 / 18:14
Photo of بيان “الزلزال والمعاصي “.. هفوة قد تقود العدالة والتنمية الى التصدع

بيان “الزلزال والمعاصي “.. هفوة قد تقود العدالة والتنمية…

2023-09-27 / 16:39
Photo of مراجعة مدونة الأسرة.. أخنوش يعقد اجتماعا حول تنزيل مضامين الرسالة الملكية

مراجعة مدونة الأسرة.. أخنوش يعقد اجتماعا حول تنزيل مضامين…

2023-09-27 / 16:15
Photo of بالأمم المتحدة.. هلال يبرز عناية الملك بحقوق المرأة والأسرة

بالأمم المتحدة.. هلال يبرز عناية الملك بحقوق المرأة والأسرة

2023-09-27 / 14:00
Photo of المغرب يجدد تأكيد تنديده بأي اعتداء على الرموز الدينية والكتب المقدسة

المغرب يجدد تأكيد تنديده بأي اعتداء على الرموز الدينية…

2023-09-27 / 09:51
Photo of “الاستقلال” يندد باستغلال وسائل إعلام أجنبية لمأساة الزلزال

“الاستقلال” يندد باستغلال وسائل إعلام أجنبية لمأساة الزلزال

2023-09-27 / 09:12
Photo of “الأحرار” ينوه بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية

“الأحرار” ينوه بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية

2023-09-26 / 14:35
Photo of “الأحرار” يشيد بالدور الريادي للملك في تدبير تداعيات الزلزال

“الأحرار” يشيد بالدور الريادي للملك في تدبير تداعيات الزلزال

2023-09-26 / 14:14
Photo of الملك يكلف أخنوش بـ”إعادة النظر في مدونة الأسرة”

الملك يكلف أخنوش بـ”إعادة النظر في مدونة الأسرة”

2023-09-26 / 14:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق