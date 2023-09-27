الريال يستعيد التوازن وجيرونا يتصدر

هبة بريس _

استعاد ريال مدريد وصيف بطل الموسم الماضي، توازنه بتغلبه على ضيفه لاس بالماس 2-0 واستغل جيرونا تعثر شريكه السابق برشلونة وانفرد بالصدارة بفوزه الثمين على مضيفه فياريال 2-1 اليوم الأربعاء 27 شتنبر في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني في كرة القدم.

وعوض النادي الملكي خسارته القاسية أمام جاره أتلتيكو مدريد 1-3 في دربي العاصمة الأحد على ملعب “ميتروبوليتانو”، وحقق فوزه السادس هذا الموسم بفضل هدفي إبراهيم دياس وخوسيلو.

وكان الريال يمنّي النفس باستعادة الصدارة من غريمه برشلونة حامل اللقب الذي تعثر أمام مضيفه ريال مايوركا 2-2 ، لكن جيرونا مفاجأة انطلاقة الموسم الحالي، كان له رأي آخر بفوزه السادس تواليا دون خسارة فرفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام النادي الملكي ونقطتين أمام جاره الكاتالوني برشلونة الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما بقي لاس بالماس على نقاطه الخمس في المركز السابع عشر.

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