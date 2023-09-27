“شيبو” ..اختيار المغرب لاستضافة “كان” 2025″ اختيار منطقي

2023-09-27 / 21:10
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هبة بريس _ رياضة

قال اللاعب الدولي المغربي السابق يوسف شيبو اليوم الأربعاء إن اختيار اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، بإجماع أعضائها، للمغرب لاستضافة النسخة الـ 35 من بطولة إفريقيا للأمم 2025 ، يشكل دعما صريحا لترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم 2030 رفقة اسبانيا والبرتغال.

وأضاف شيبو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن اختيار المغرب لاحتضان هذه التظاهرة القارية الكبرى منطقي بالنظر لجودة الملف الذي قدمه على مختلف الاصعدة وبالخصوص البنيات التحتية الرياضية وشبكة المواصلات المتطورة فضلا عن البنيات الفندقية الرفيعة وقرب الملاعب من المطارات.

وأكد أن هذا الاختيار منطقي أيضا لكون البنيات التحتية الرياضية التي يتوفر عليها المغرب، ومنها الملاعب الرئيسية وملاعب التداريب ومراكز التكوين تتطابق مع المعايير المعمول بها على الصعيد العالمي ، مذكرا في الوقت ذاته بأوراش تأهيل العديد من الملاعب للرفع من جودتها لتكون مؤهلة لاستقبال مباريات عالمية في أجواء احتفالية ومريحة بالنسبة للجماهير .

وأضاف شيبو أن التجربة المقدرة والمعترف بها دوليا التي راكمتها المملكة المغربية على مستوى تنظيم التظاهرات العالمية والقارية الكبرى ، جعلت اختيار المغرب لاستضافة نسخة 2025 منطقي وميسر بالنسبة للكاف.

وذكر بالتنظيم الجيد والعالمي للعديد من التظاهرات ومنها بطولة العالم للأندية وكأس أفريقيا للنساء وكأس افريقيا للمحليين الى جانب احتضان المملكة للعديد من الاجتماعات والتظاهرات العالمية.

وأشار إلى أن هذا الاختيار يعد أبضا تتويجا للسياسة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتجاه افريقيا على العديد من الاصعدة، مبرزا أن هذه السياسة تتجلى في بعدها الرياضي بالخصوص في استقبال المغرب للعديد من المنتخبات الافريقية لكي تلعب مبارياتها بالملاعب المغربية وفي ظروف جيدة جدا بعد ان تعذر عليها اللعب بميادينها .

وأكد شيبو أن هذا التشريف هو ايضا تتويج للطفرة التي تعرفها الكرة المغربية سواء على صعيد المنتخبات أو على مستوى الاندية مذكرا في هذا الصدد بالانجاز الكبير للمنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كاس العالم 2022 بقطر حيث احتل المركز الرابع لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والافريقية.

يشار الى أن اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، كانت قد اختارت في وقت سابق اليوم وبإجماع أعضائها، المملكة المغربية لاستضافة النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة إفريقيا للأمم التي ستقام سنة 2025 .

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