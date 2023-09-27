أوكرانيا تنسحب من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بالإمارات

2023-09-27 / 19:32
0
هبة بريس _ رياضة

قرر المنتخب الأوكراني الانسحاب من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أعلنه موقع الاتحاد الأوكراني لكرة القدم الشاطئية.

ويأتي هذا القرار من الاتحاد الأوكراني كاحتجاج بسبب قبول البطولة لمنتخب بيلاروس المشارك تحت العلم الوطني لبلاده.

وناشد الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، الاتحاد الأوروبي “يويفا” والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية، من أجل استبعاد بيلاروس من المشاركة في بطولة كأس العالم.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في وقت سابق من يوم 27 سبتمبر، قد أعلن رفض منتخبات الناشئين الإنجليزية خوض مباريات مع المنتخبات الروسية، عقب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تخفيف الحظر المفروض على الفرق الروسية، كما دعا الاتحاد الإنجليزي الدول الأخرى إلى مقاطعة هذه البطولات.

وفي 26 سبتمبر، اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عودة المنتخبات الروسية للاعبين تحت سن 17 عاما إلى المشاركة في البطولات الدولية.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم في الإمارات في الفترة من 15 إلى 25 شباط / فبراير 2024، وسيغيب منتخب كرة القدم الشاطئية الروسي عن المنافسة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الريال يستعيد التوازن وجيرونا يتصدر

الريال يستعيد التوازن وجيرونا يتصدر

2023-09-27 / 21:13
Photo of “شيبو” ..اختيار المغرب لاستضافة “كان” 2025″ اختيار منطقي

“شيبو” ..اختيار المغرب لاستضافة “كان” 2025″ اختيار منطقي

2023-09-27 / 21:10
Photo of الكعبي يسجل للمباراة الرابعة على التوالي ويقود أولمبياكوس للفوز في الدوري اليوناني

الكعبي يسجل للمباراة الرابعة على التوالي ويقود أولمبياكوس للفوز…

2023-09-27 / 20:32
Photo of مونديال 2030.. اجتماع لجنة الترشح الثلاثي بمركب محمد السادس بالرباط مطلع أكتوبر

مونديال 2030.. اجتماع لجنة الترشح الثلاثي بمركب محمد السادس…

2023-09-27 / 16:57
Photo of موتسيبي: “التزمنا أن أصوات 54 بلد إفريقي كلها ستكون لصالح ملف المغرب 2030”

موتسيبي: “التزمنا أن أصوات 54 بلد إفريقي كلها ستكون…

2023-09-27 / 14:20
Photo of رئيس الكاف: “المغرب وفر أكثر ما فرضناه في دفتر التحملات وأنا فخور بهم”

رئيس الكاف: “المغرب وفر أكثر ما فرضناه في دفتر…

2023-09-27 / 13:19
Photo of ملف كينيا وأوغندا وتنزانيا يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2027

ملف كينيا وأوغندا وتنزانيا يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا…

2023-09-27 / 13:02
Photo of موتسيبي: “المغرب سينظم أفضل نسخة لكأس إفريقيا و ستكون بطولة عالمية”

موتسيبي: “المغرب سينظم أفضل نسخة لكأس إفريقيا و ستكون…

2023-09-27 / 12:52
Photo of موتسيبي: “كل الأعضاء صوتوا على ملف المغرب لتنظيم كان 2025”

موتسيبي: “كل الأعضاء صوتوا على ملف المغرب لتنظيم كان…

2023-09-27 / 12:46
Photo of المغرب يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2025

المغرب يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2025

2023-09-27 / 12:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق