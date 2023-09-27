أمن سطات يُطارد أصحاب الدراجات النارية

2023-09-27 / 19:21
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد أن عاثوا في أزقة المدينة وشوارعها وحدائقها وبمحيط المؤسسات التعليمية، ( عاثوا) فوضى عارمة وخرقا للقوانين، أطقلت المصالح الأمنية التابعة للأمن الولائي بسطات حملة أمنية واسعة لمحاربة ظاهرة الدراجات النارية التي باتت تورق بال المسؤولين والمواطنين على حد سواء، جراء الفوضى العارمة التي أضحت عليها شوارع المدينة ومنتزهاتها الغابوية لمراهقين ومراهقات وهم يقودون الدراجات النارية بأسلوب جنوني.

وقد عاينت هبة بريس دوريات أمنية وهي تجوب الأزقة والشوارع ونقاط تحرك هذه الدراجات النارية المرعبة ضمن حملة تروم ضبط المخالفين والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

الحملة التي قادتها المصالح الأمنية للسير والجولان بالمدينة، أسفرت عن حجز العديد من الدراجات النارية وتسجيل مخالفات في حق أصحابها ممن لم يلتزموا بتطبيق القانون.

هذا ولازال محيط الثانويات والاعداديات يعرف انتشارا مخيفا لأصحاب ” لماطر c90″، يستعرضون تحركاتهم البهلوانية لاستمالة المراهقات، والتشويش على المحيط التربوي، وهي ظاهرة أيضا باتت تقلق آباء وأولياء أمور التلاميذ من الغيورين على مستقبل فلذات أكبادهم، مطالبين بمواصلة الحملات الأمنية حتى تطهيرها من مختلف مظاهر الفوضى التي تعرفها حركة السير والجولان.

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