تعديل مدونة الأسرة…جدل النقاط الخلافية يعود الى الواجهة

2023-09-27 / 19:07
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هبة بريس _ الرباط

وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

و أسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع

وتقضي التعليمات الملكية برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى الملك، أمير ، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.

وبمجرد مطالبة الملك بإعادة النظر في مدونة الأسرة حتى بدأت وجهات النظر تثير نقاشا واسعا حول المقتضيات التي يجب أن تتضمنها تعديلات مدونة الأسرة، لاسيما ما يخص المساواة في الإرث وفي الولاية القانونية على الأبناء وحذف تعدد الزواج وتجريم زواج القاصرات .

كل النقط الخلافية او الخيارات المتاحة قالت عنها رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بثينة قروري أنها ستكون ” محكومة بالالتزام الصريح لجلالته بصفته أمير المؤمنين بأنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

وتضيف قروري أن “الملك أكد حرصه أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.

وتبرز الناشطة الحقوقية أن “المنهجية التي جاءت في الرسالة الملكية هي مواكبة للتطور المؤسساتي الذي عرفه المغرب بعد إقرار مدونة الأسرة باعتبارها نصا تأسيسيا غير قابل للمراجعة إلا في الجوانب القانونية والقضائية بما لا يخل بمرجعيتها التشريعية القائمة على الإسلام”.

وتؤكد قروري أن المقتضيات الشرعية تبقى من اختصاص أمير المؤمنين، لافتة إلى أن إمكانيات الاجتهاد تبقى دائما متاحة في إطار الشريعة الإسلامية من طرف علماء مختصين. _ تقول قروي لأصوات مغربية

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تعليق واحد

  1. يجب على المشرفون التفكير في إقرار مساهمة المرأة العاملة ودات أجر قار في نفقة أبناءها بجانب الرجل بعد الطلاق مع تمكينها من الولاية مساواة مع الرجل

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