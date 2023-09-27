بعد “استقالته الفيسبوكية” .. “البيجيدي” يتلقى رسميا استقالة عمارة

هبة بريس _ الرباط

وضع عبد القادر اعمارة استقالته من الحزب لدى كاتبة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري،

وقال الموقع الرسمي للحزب أن الاستقالة ستحال على الهيئات التنظيمية المعنية للبث فيها وفقا لأنظمة الحزب ومساطره.

وكان عبد القادر اعمارة قد أعلن استقالته من الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين. فيما أعلن سعيد خيرون، المدير العام لحزب العدالة والتنمية،عدم توصل الحزب بأي مراسلة من طرف عبد القادر اعمارة ، بخصوص استقالته من الحزب، كما هو منصوص عليه بالمادة 88 من القانون الأساسي للحزب.

وأضاف المسؤول التنظيمي لحزب المصباح، أن التدوينة المذكورة تبقى غير ذات أثر في موضوعها، لأن الاستقالة تتم عبر تقديم طلب مكتوب للهيئة الحزبية المختصة التي وهو الشيء الذي نفذه عمارة بسرعة فائقة

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