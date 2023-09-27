بعد “استقالته الفيسبوكية” .. “البيجيدي” يتلقى رسميا استقالة عمارة
هبة بريس _ الرباط
وضع عبد القادر اعمارة استقالته من الحزب لدى كاتبة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري،
وقال الموقع الرسمي للحزب أن الاستقالة ستحال على الهيئات التنظيمية المعنية للبث فيها وفقا لأنظمة الحزب ومساطره.
وكان عبد القادر اعمارة قد أعلن استقالته من الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين. فيما أعلن سعيد خيرون، المدير العام لحزب العدالة والتنمية،عدم توصل الحزب بأي مراسلة من طرف عبد القادر اعمارة ، بخصوص استقالته من الحزب، كما هو منصوص عليه بالمادة 88 من القانون الأساسي للحزب.
وأضاف المسؤول التنظيمي لحزب المصباح، أن التدوينة المذكورة تبقى غير ذات أثر في موضوعها، لأن الاستقالة تتم عبر تقديم طلب مكتوب للهيئة الحزبية المختصة التي وهو الشيء الذي نفذه عمارة بسرعة فائقة
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11 تعليقات
يجب محاسبتهم قبل الاستقالة صوتنا عليه كشعب ودستوريا يجب المحاسبة ..
زلزال سياسي استقالات من حزب العدالة والتنمية..
عبدالقادر اعمارة في عهده لم تتحقق في وزارة التجهيز والنقل أي شيء..
استقالة جاءت متأخرة كانت ستكون لها معنى و انت في السلطة على رأس التجهيز والنقل..
انتفخت البطون من جيوب الضعفاء ..
الضحية هوا المواطن اما وجوده او استقالته لا تعني شيء..
ربما تكون الإستقالة وسيلة لتغيير الوجهة إلى حزب آخر لانه لا مستقبل داخل العدالة والتنمية لتقلد مزيد من الوزارات…
لا اتفهم كيف ان القيادات تستقيل رغم أنها سيرت الحزب لمدة عقود وتقلدت مسؤوليات عديدة الاستقالة لا معنى لها في وقت الازمات غير الهروب من تحمل جزء من مسؤولية الفشل..
وفقك الله ورعاك للخير السيد اعمارة ..
بن كيران شخص غير مرغوب فيه لا داخل الحزب وخارجه. هوسبب نكساته .الحزب يلزمه شباب عقلاء يزنون كلامهم قبل خروجه.
هذا الوزير السابق اراد تغيير الفيستة لانه يعلم علم اليقين ان حزب المصباح انطفأ الى الابد وهو بذلك يفتح لنفسه البحث عن حزب اخر قد يستفيد منه اكثر وقد يستوزر مرة اخرى من خلاله