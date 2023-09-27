البيضاء.. الشغب الرياضي يجر 6 أشخاص للاعتقال

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة مؤازرة بعناصر مكافحة العصابات الولائية بمدينة الدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 27 شتنبر الجاري، من توقيف ستة (06) أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكان المشتبه فيهم، وهم من فصائل مشجعي أندية محلية لكرة القدم، قد تورطوا في تبادل العنف فيما بينهم بالشارع العام، الأمر الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية بالواجهات الزجاجية لبعض المنازل وقاعة للرياضات بمنطقة الرحمة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف ستة مشتبه فيهم، من بينهم قاصرين اثنين، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكابهم لهذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم القاصرين تحت تدبير المراقبة، فيما تم الاحتفاظ بالراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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