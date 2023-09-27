مراكش: المناظرة الثانية للحد من المخاطر الصحية تناقش النظم الصحية خلال الكوارث

2023-09-27 / 16:41
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حضور وازن لرجال السياسة والباحثين وخبراء من كافة القارات، خلال اليوم الاول من المناظرة الافريقية الثانية التي انطلقت صباح اليوم الاربعاء 27 شتنبر الجاري، بقصر المؤتمرات بالمدينة الحمراء مراكش.

وعرف اليوم الاول كلمة لسعيد امزازي وزير التعليم العالي السابق، الذي تطرق في جزء منها حول زلزال 8 شتنبر الجاري، وحجم الخسائر التي خلفها، مشيدا بتوجيهات الملك محمد السادس خلال هذه الكارثة الطبيعية، التي خلفت قتلى وجرحى ومنكوبين، والأجراءات الفورية التي إتخدت من انقاذ الضحايا وعلاج المصابين، وما اعقبها من برنامج استعجالي لإعادة ايواء والتكفل بالضحايا، وخطة الاعمار من جديد، عبر احداث صندوق خاص لهذا الوضع الاني، والتضامن الشعبي للمغاربة داخل وخارج أرض الوطن.

وشكل شعار الدورة الثانية للمناظرة الافريقية ” الصحة بإفريقيا..ماء وبيئة وأمن غذائي” إهتمام المشاركين، عبر مداخلات لكل من البروفسور ارطغول تاشيروغلو الولايات المتحدة الأمريكية، والعقيد کنون عز العرب من المغرب، والدكتور كاتليفو موثودي من جنوب افريقيا.

كما سيناقش المتدخلون كل من الدكتور أبراهام الاول ريفيكيند من إسرائيل حول كيفية تعزيز النظم الصحية خلال الكوارث وضمان العدالة الصحية .
الى جانب مشاركة البروفسور محسن أيت ابراهيم والاستاذة ايمان قنديلي من المغرب، ثم البروفيسور رجب أكداغ من تركيا موضوع تأثير والعواقب الصحية للكوارث الطبيعية.

كما ستكون مساهمة في المناظرة لمنظمة الصحة العالمية في مداخلة موضوعها ” إدارة الكوارث الطبيعية” للدكتور ريتشارد بردنان من امريكا و البروفيسور أرنون عفيك من إسرائيل.

وهناك كذلك فقرة متعلقة بالاستدامة كمنهجية للحد والوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية سيلقيها الدكتور ديلون هومان.

دور الباحثين والجمعيات العلمية في التحسيس بالمخاطر الطبيعية، بدوره سيكون ضمن جدول المناظرة الثانية للحد من المخاطر الصحية، ستعرف مداخلة كل من الدكتور دييغو فيراسترو من الارجنتين، والبروفيسور علي الكتاني والعقيد ݣنون عز العرب من المغرب، الى جانب الدكتور كاتليفو موثودي من جنوب افريقيا.

وشهد اليوم الاول من المناظرة حضور وازن لوسائل اعلام وطنية ودولية .

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