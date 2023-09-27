الحكومة تصادق على النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية

2023-09-27 / 15:56
1
هبة بريس - الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويروم هذا المشروع المشروع تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.

وسيخضع لمقتضيات هذا المرسوم ، كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الاثنا عشر (12) التي كانت تسري عليهم من قبل.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احتقانات غير مسبوقة بقطاع الحافظي والإدارة تستفسر العشرات من الاطر والمستخدمين

احتقانات غير مسبوقة بقطاع الحافظي والإدارة تستفسر العشرات من…

2023-09-27 / 20:16
Photo of تعديل مدونة الأسرة… مطلب بإشراك حقيقي للحركة النسائية

تعديل مدونة الأسرة… مطلب بإشراك حقيقي للحركة النسائية

2023-09-27 / 20:12
Photo of عفو ملكي عن 742 شخصا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

عفو ملكي عن 742 شخصا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

2023-09-27 / 19:37
Photo of أمن سطات يُطارد أصحاب الدراجات النارية

أمن سطات يُطارد أصحاب الدراجات النارية

2023-09-27 / 19:21
Photo of تعديل مدونة الأسرة…جدل النقاط الخلافية يعود الى الواجهة

تعديل مدونة الأسرة…جدل النقاط الخلافية يعود الى الواجهة

2023-09-27 / 19:07
Photo of زلزال الحوز.. تحويل حوالي 9000 تلميذ إلى مؤسسات مجاورة

زلزال الحوز.. تحويل حوالي 9000 تلميذ إلى مؤسسات مجاورة

2023-09-27 / 18:36
Photo of النظام الأساسي لأسرة التعليم..ترسيم 140.000 أستاذ ابتداء من 2023

النظام الأساسي لأسرة التعليم..ترسيم 140.000 أستاذ ابتداء من 2023

2023-09-27 / 18:17
Photo of مراكش : وفد برلماني للاتحاد الاشتراكي يزور المناطق المتضررة من زلزال الحوز

مراكش : وفد برلماني للاتحاد الاشتراكي يزور المناطق المتضررة…

2023-09-27 / 17:19
Photo of البيضاء.. الشغب الرياضي يجر 6 أشخاص للاعتقال

البيضاء.. الشغب الرياضي يجر 6 أشخاص للاعتقال

2023-09-27 / 17:10
Photo of مراكش: المناظرة الثانية للحد من المخاطر الصحية تناقش النظم الصحية خلال الكوارث

مراكش: المناظرة الثانية للحد من المخاطر الصحية تناقش النظم…

2023-09-27 / 16:41

تعليق واحد

  1. هذا ” النظام” دبح مفتشي التوجيه غير الممارسين دبحا وذلك بتأبيد مهامهم كمستشارين بواسطة المادة82.
    حسبنا الله ونعم الوكيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق