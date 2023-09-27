مخدرات محجوزة
صورة تعبيرية - مخدرات محجوزة

حجز أكثر من 4 أطنان من مخدر الحشيش بالطريق السيار المحمدية- بوزنيقة

2023-09-27 / 15:30
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هبة بريس

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، عن إجهاض محاولة تهريب شحنات كبيرة من المخدرات وحجز أربعة أطنان و168 كيلوغرام من مخدر الحشيش.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى الطريق السيار بين مدينتي بوزنيقة والمحمدية، حيث عمد سائق سيارة نفعية كانت محملة بالمخدرات المحجوزة إلى السير في الاتجاه المعاكس، في محاولة للتنصل من الملاحقة الأمنية، قبل أن يتخلى عن السيارة ويلوذ بالفرار.

وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة مكنت من ضبط 110 رزمة من مخدر الحشيش داخل المركبة، والتي بلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان و168 كيلوغرام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف كل المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية، وكذا الكشف عن جميع امتداداتها وارتباطاتها الوطنية والدولية.

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