طنجة.. 5 سنوات لحارس سيارات اعتدى على شخص وب.تر أصابعه

2023-09-27 / 15:18
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هبة بريس - مكتب طنجة

قررت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، ادانة حارس سيارات، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات ، بتهمة الاعتداء على شخص والتسبب في بتر أصابع يده .

وكان الشخص المدان قد هاجم الضحية داخل محله تجاري ، بواسطة سكين متسببا في بتر ، وذلك بسبب تذمر الضحية من سلوكيات المعتدي الذي كان يستغل موقفا للسيارات مقابل للمحل التجاري ، حوله الى مكان لتعاطى المخدرات رفقة مدمنين اخرين .

ورغم نفي المدان التهم الموجهة اليه الا ان هيئة المحكمة قضت بادانة حارس السيارات بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم .

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