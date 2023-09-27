طنجة.. 5 سنوات لحارس سيارات اعتدى على شخص وب.تر أصابعه

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، ادانة حارس سيارات، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات ، بتهمة الاعتداء على شخص والتسبب في بتر أصابع يده .

وكان الشخص المدان قد هاجم الضحية داخل محله تجاري ، بواسطة سكين متسببا في بتر ، وذلك بسبب تذمر الضحية من سلوكيات المعتدي الذي كان يستغل موقفا للسيارات مقابل للمحل التجاري ، حوله الى مكان لتعاطى المخدرات رفقة مدمنين اخرين .

ورغم نفي المدان التهم الموجهة اليه الا ان هيئة المحكمة قضت بادانة حارس السيارات بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم .

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2