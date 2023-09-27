بايتاس: “عدد وفيات الزلزال بلغ 2960 حالة”

هبة بريس - لبنى ابروك

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن آخر حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن من شتنبر الجاري.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء “تغير طفيف طرأ في حصيلة الوفيات”، مشيرا الى أن عدد الوفيات بلغ 2960 حالة”.

وأضاف بايتاس قائلا “العمل فالميدان مزال مستمر، و لازم نستحضر معطى مهم وهو أن ساكنة المنطقة كتعرف بعضياتها وملي كيكون شي اختفاء يتم التبليغ وهو ما ساهم في تسهيل مأمورية فرق الانقاذ”.

وأكد المسؤول الحكومي، على أن عملية إحصاء المنازل المتضررة والمنهارة مستمرة من طرف المصالح المعنية، مسترسلا بالقول “نتمنى الانتهاء من هذه العملية مع متم شهر أكتوبر، وعملية صرف المنح ستنطلق مباشرة بعد نهاية الإحصاء والتوصل باللوائح الأولية.”

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