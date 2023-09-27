الحكومة تطلع على مشروع قانون منح صفة مكفولي الأمة لأطفال الزلزال

2023-09-27 / 14:49
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هبة بريس - لبنى أبروك

اطلع مجلس الحكومة المنعقد يومه الأربعاء، على مشروع القانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في أفق عرضه على أنظار المجلس الوزاري.

وكانت الحكومة قد قررت تحويل مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.845 بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، إلى مشروع قانون.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، “نحن في فترة ما بين الدورتين البرلمانيتين.. العمل البرلماني يتطلب تمرير القانون بمرسوم، لكن هذا موضوع كبير ومهم وينظمه فصلين مهمين من الدستور 48 و49 ”

وأضاف بايتاس قائلا:”نعطيو للبرلمان إمكانية أكبر في النقاش، ويمر القانون عبر مسار طبيعي للمصادقة، دون المس بالمسار الذي يرتبط بهاد للقوانين التي تندرج ضمن الفصل 48 من الدستور.” يؤكد المسؤول الحكومي

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