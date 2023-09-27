عمر هلال

بالأمم المتحدة.. هلال يبرز عناية الملك بحقوق المرأة والأسرة

2023-09-27 / 14:00
0
هبة بريس

سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الضوء بنيويورك، على العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة، كما تشهد على ذلك الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك يوم الثلاثاء إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وفي كلمة باسم المغرب خلال النقاش العام للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد هلال بأن التعليمات الملكية السامية تقضي برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، في أجل أقصاه ستة أشهر.

من جانب آخر، أشار السيد هلال إلى أن المغرب قام، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، بإطلاق أوراش هيكلية، وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد.

وأوضح أن هذه الأوراش الاقتصادية والاجتماعية تهم المجالات الحيوية للتنمية المستدامة، وخاصة الانتقال الطاقي، والماء، والتغطية الاجتماعية، ومواجهة الكوارث الطبيعية، وذلك في إطار رؤية متكاملة تتماشى وأهداف التنمية المستدامة.

وسلط السيد هلال الضوء على أهمية تركيز الجهود على تعزيز صمود المجتمعات في سياق عالمي يواجه تحديات عديدة، داعيا إلى اعتماد مقاربة شاملة، ترتكز على مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أبرز الحاجة إلى تعزيز النظام متعدد الأطراف، سِمَتُه التعاون والتضامن ومركزه الأساس منظمة الأمم المتحدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيان “الزلزال والمعاصي “.. هفوة قد تقود العدالة والتنمية الى التصدع

بيان “الزلزال والمعاصي “.. هفوة قد تقود العدالة والتنمية…

2023-09-27 / 16:39
Photo of مراجعة مدونة الأسرة.. أخنوش يعقد اجتماعا حول تنزيل مضامين الرسالة الملكية

مراجعة مدونة الأسرة.. أخنوش يعقد اجتماعا حول تنزيل مضامين…

2023-09-27 / 16:15
Photo of المغرب يجدد تأكيد تنديده بأي اعتداء على الرموز الدينية والكتب المقدسة

المغرب يجدد تأكيد تنديده بأي اعتداء على الرموز الدينية…

2023-09-27 / 09:51
Photo of “الاستقلال” يندد باستغلال وسائل إعلام أجنبية لمأساة الزلزال

“الاستقلال” يندد باستغلال وسائل إعلام أجنبية لمأساة الزلزال

2023-09-27 / 09:12
Photo of “الأحرار” ينوه بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية

“الأحرار” ينوه بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية

2023-09-26 / 14:35
Photo of “الأحرار” يشيد بالدور الريادي للملك في تدبير تداعيات الزلزال

“الأحرار” يشيد بالدور الريادي للملك في تدبير تداعيات الزلزال

2023-09-26 / 14:14
Photo of الملك يكلف أخنوش بـ”إعادة النظر في مدونة الأسرة”

الملك يكلف أخنوش بـ”إعادة النظر في مدونة الأسرة”

2023-09-26 / 14:07
Photo of وفد برلماني يشارك في القمة العالمية الثانية للجان المستقبل

وفد برلماني يشارك في القمة العالمية الثانية للجان المستقبل

2023-09-26 / 13:05
Photo of المغرب يدين الهجوم الإرهابي على أفراد من القوات البحرينية

المغرب يدين الهجوم الإرهابي على أفراد من القوات البحرينية

2023-09-26 / 00:53

تعاون مغربي _ كاميروني في مجال النقل

2023-09-25 / 23:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق