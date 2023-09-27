موسم الحج.. “الأوقاف” تعلن عن موعد إجراء القرعة

2023-09-27 / 13:50
0
هبة بريس

تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين ممن تقدموا بطلب تسجيلهم لأداء مناسك الحج خلال موسم 1445 ه، أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم ستجرى خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 09 أكتوبر المقبل إلى غاية يوم الجمعة 20 من نفس الشهر.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن إجراء القرعة سيتم على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف البلاغ أنه سيتم الإعلان، مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة، عن اللائحة النهائية للحجاج الذين أسفرت القرعة عن انتقائهم بالنسبة للتنظيمين، وكذا لائحة الانتظار الخاصة بهما لتعويض المعتذرين من اللائحتين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يترأس إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد حسان بالرباط

الملك يترأس إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد حسان بالرباط

2023-09-27 / 12:28
Photo of مداغ .. تنظيم الدورة 18 للملتقى العالمي للتصوف

مداغ .. تنظيم الدورة 18 للملتقى العالمي للتصوف

2023-09-22 / 13:16
Photo of ذكرى المولد النبوي تحل يوم الخميس 28 شتنبر

ذكرى المولد النبوي تحل يوم الخميس 28 شتنبر

2023-09-15 / 22:58
Photo of جريمة السعيدية .. “منير القادري” بودشيش يستنكر الحادث

جريمة السعيدية .. “منير القادري” بودشيش يستنكر الحادث

2023-09-07 / 23:35
Photo of اقرأوه لتفهموه”.. “إيسيسكو” تطلق مبادرة ردا على تكرار حرق نسخ القرآن الكريم

اقرأوه لتفهموه”.. “إيسيسكو” تطلق مبادرة ردا على تكرار حرق…

2023-08-25 / 11:00
Photo of وزارة الأوقاف تعلن يوم الجمعة فاتح صفر 1445 هـ

وزارة الأوقاف تعلن يوم الجمعة فاتح صفر 1445 هـ

2023-08-16 / 23:02
Photo of الإعلان عن فاتح شهر محرم لعام 1445 هجرية بالمغرب

الإعلان عن فاتح شهر محرم لعام 1445 هجرية بالمغرب

2023-07-18 / 21:33
Photo of للمرة الثانية هذه السنة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة

للمرة الثانية هذه السنة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة

2023-07-15 / 10:30
Photo of رئيس مجلس الأئمة بالكوت ديفوار يشيد بالريادة الدينية للملك محمد السادس

رئيس مجلس الأئمة بالكوت ديفوار يشيد بالريادة الدينية للملك…

2023-07-09 / 20:36
Photo of محمد يسف: الفتوى يجب أن تكون نابعة عن معرفة دقيقة بالمجتمع

محمد يسف: الفتوى يجب أن تكون نابعة عن معرفة…

2023-07-08 / 15:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق