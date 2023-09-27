موسم الحج.. “الأوقاف” تعلن عن موعد إجراء القرعة

هبة بريس

تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين ممن تقدموا بطلب تسجيلهم لأداء مناسك الحج خلال موسم 1445 ه، أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم ستجرى خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 09 أكتوبر المقبل إلى غاية يوم الجمعة 20 من نفس الشهر.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن إجراء القرعة سيتم على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف البلاغ أنه سيتم الإعلان، مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة، عن اللائحة النهائية للحجاج الذين أسفرت القرعة عن انتقائهم بالنسبة للتنظيمين، وكذا لائحة الانتظار الخاصة بهما لتعويض المعتذرين من اللائحتين.

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