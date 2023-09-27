ملف كينيا وأوغندا وتنزانيا يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2027

هبة بريس من القاهرة

صوت أعضاء المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم (CAF) على منح الملف المشترك لدول (كينيا وأوغندا وتنزانيا) استضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2027.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الكاف عقب اجتماع المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الأفريقية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الجنوب افريقي باتريس موتسيبي.

يذكر أن الكونفيدرالية الأفريقية كانت قد صوتت لصالح المغرب لاستضافة البطولة عام 2025.

وتميز ملف المغرب بـ6 ملاعب عالية الجودة تتمتع بالمواصفات المطلوبة من “كاف” لاستضافة الحدث القاري، وهي ملاعب (مولاي عبدالله بالرباط، ملعب طنجة، ملعب أكادير، ملعب مراكش، ملعب محمد الخامس، وملعب فاس الكبير).

كما تم وضع ملاعب (بركان ووجدة والقنيطرة ومولاي الحسن والعبدي بالجديدة والحسن الثاني بفاس) كملاعب احتياطية.

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