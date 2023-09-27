موتسيبي: “التزمنا أن أصوات 54 بلد إفريقي كلها ستكون لصالح ملف المغرب 2030”
هبة بريس ـ رياضة
أكد باتريس موتسيبي رئيس الكاف بأن المغرب نال تنظيم بطولة كأس إفريقيا لسنة 2025 بإجماع كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.
و موازاة مع ذلك،أكد رئيس الكاف بأن القارة كلها ستدعم المغرب في ملف مونديال 2030 حيث التزم جميع الأعضاء المنضوون تحت لواء الكاف على دعم المملكة المغربية.
و قال موتسيبي: “التزمنا بأن 54 صوتا إفريقيا ستذهب لصالح المملكة المغربية، و أصوات كل دولنا نعتبرها كصوت واحد للمغرب، و ترشح المغرب هو بمثابة ترشح لإفريقيا ككل و ليس المغرب وحدها”.
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3 تعليقات
الا الكبرانات الدين عرفوا مسبقا انهم لم ينالو اكثر من صوتين
الا دولة هوك .المغرب من جهة وإسبانيا من جهة أخرى فقط ضدا على الصحراء المغربية .اصلا بنو ملاعب من الكرتون والجمهور لمكلخ يخسر الخضرا ويعدي على كاساما طاساما…
الاصوت ديال شي وحدين غايمشي هوكاوي