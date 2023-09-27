موتسيبي: “التزمنا أن أصوات 54 بلد إفريقي كلها ستكون لصالح ملف المغرب 2030”

2023-09-27 / 14:20
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هبة بريس ـ رياضة 

أكد باتريس موتسيبي رئيس الكاف بأن المغرب نال تنظيم بطولة كأس إفريقيا لسنة 2025 بإجماع كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

و موازاة مع ذلك،أكد رئيس الكاف بأن القارة كلها ستدعم المغرب في ملف مونديال 2030 حيث التزم جميع الأعضاء المنضوون تحت لواء الكاف على دعم المملكة المغربية.

و قال موتسيبي: “التزمنا بأن 54 صوتا إفريقيا ستذهب لصالح المملكة المغربية، و أصوات كل دولنا نعتبرها كصوت واحد للمغرب، و ترشح المغرب هو بمثابة ترشح لإفريقيا ككل و ليس المغرب وحدها”.

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‫3 تعليقات

  2. الا دولة هوك .المغرب من جهة وإسبانيا من جهة أخرى فقط ضدا على الصحراء المغربية .اصلا بنو ملاعب من الكرتون والجمهور لمكلخ يخسر الخضرا ويعدي على كاساما طاساما…

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