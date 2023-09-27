موتسيبي: “التزمنا أن أصوات 54 بلد إفريقي كلها ستكون لصالح ملف المغرب 2030”

هبة بريس ـ رياضة

أكد باتريس موتسيبي رئيس الكاف بأن المغرب نال تنظيم بطولة كأس إفريقيا لسنة 2025 بإجماع كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

و موازاة مع ذلك،أكد رئيس الكاف بأن القارة كلها ستدعم المغرب في ملف مونديال 2030 حيث التزم جميع الأعضاء المنضوون تحت لواء الكاف على دعم المملكة المغربية.

و قال موتسيبي: “التزمنا بأن 54 صوتا إفريقيا ستذهب لصالح المملكة المغربية، و أصوات كل دولنا نعتبرها كصوت واحد للمغرب، و ترشح المغرب هو بمثابة ترشح لإفريقيا ككل و ليس المغرب وحدها”.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7