رئيس الكاف: “المغرب وفر أكثر ما فرضناه في دفتر التحملات وأنا فخور بهم”

هبة بريس ـ رياضة

أكد باتريس موتسيبي رئيس الكاف بأن المغرب نال تنظيم بطولة كأس إفريقيا لسنة 2025 بإجماع كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

و قال موتسيبي في ندوة صباح اليوم بالقاهرة بأن المغرب وضع ملفا قويا و استجاب لكل شروط دفتر التحملات، بل و قدم ضمانات أنه مستعد لتوفير ضعف ما فرضناه من شروط في الحين.

و أضاف رئيس الكاف بأنه فخور بالمغرب و بما تتوفر هليه من إمكانيات و بنى تحتية، مؤكدا بأن إفريقيا تفتخر بالمملكة و ستكون بطولة عالمية و النسخة الأفضل في التاريخ لبطولات إفريقيا.

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