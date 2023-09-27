رئيس الكاف: “المغرب وفر أكثر ما فرضناه في دفتر التحملات وأنا فخور بهم”
هبة بريس ـ رياضة
أكد باتريس موتسيبي رئيس الكاف بأن المغرب نال تنظيم بطولة كأس إفريقيا لسنة 2025 بإجماع كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.
و قال موتسيبي في ندوة صباح اليوم بالقاهرة بأن المغرب وضع ملفا قويا و استجاب لكل شروط دفتر التحملات، بل و قدم ضمانات أنه مستعد لتوفير ضعف ما فرضناه من شروط في الحين.
و أضاف رئيس الكاف بأنه فخور بالمغرب و بما تتوفر هليه من إمكانيات و بنى تحتية، مؤكدا بأن إفريقيا تفتخر بالمملكة و ستكون بطولة عالمية و النسخة الأفضل في التاريخ لبطولات إفريقيا.
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