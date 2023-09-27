ترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بمراكش

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مراكش، مساء أمس الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى مدينة مراكش، وهو في حالة تلبس بترويج الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 2384 قرص مخدر، من بينها 1210 قرص من نوع إكستازي و1174 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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