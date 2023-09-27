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الملك يترأس إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد حسان بالرباط

2023-09-27 / 12:28
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هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيترأس اليوم الأربعاء إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط، وذلك بعد صلاة مغرب يومه الأربعاء 11 ربيع الأول 1445 هـ موافق 27 شتنبر 2023 م”.

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