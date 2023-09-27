موتسيبي: “كل الأعضاء صوتوا على ملف المغرب لتنظيم كان 2025”

هبة بريس ـ رياضة

أكد باتريس موتسيبي رئيس الكاف بأن المغرب هو من سينظم رسميا بطولة أفريقيا لسنة 2025 بإجماع كل المصوتين.

و قال موتسيبي في ندوة صباح اليوم بالقاهرة أن كل الدول التي تنافست مع المغرب قدمت عروضها لكن الكاف اختار ملف المغرب باعتباره الاجود و الأفضل.

كما أضاف رئيس الكاف بأن كل الأعضاء اتفقوا على منح المغرب تنظبم كان 2025 و ذلك ليكون جاهزا لتنظيم مونديال 2030 باعتبار الملف المغربي يحظى بدعم كل القارة.

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