موتسيبي: “كل الأعضاء صوتوا على ملف المغرب لتنظيم كان 2025”

2023-09-27 / 12:46
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هبة بريس ـ رياضة 

أكد باتريس موتسيبي رئيس الكاف بأن المغرب هو من سينظم رسميا بطولة أفريقيا لسنة 2025 بإجماع كل المصوتين.

و قال موتسيبي في ندوة صباح اليوم بالقاهرة أن كل الدول التي تنافست مع المغرب قدمت عروضها لكن الكاف اختار ملف المغرب باعتباره الاجود و الأفضل.

كما أضاف رئيس الكاف بأن كل الأعضاء اتفقوا على منح المغرب تنظبم كان 2025 و ذلك ليكون جاهزا لتنظيم مونديال 2030 باعتبار الملف المغربي يحظى بدعم كل القارة.

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تعليق واحد

  1. الجدية والعمل الجيد والمتواصل لبلادنا أهلاه لنيل ثقة الأفارقة.. ولا عزاء للحاقدين

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