مراكش : إنطلاق فعاليات النسخة الثانية للمناظرة الإفریقیة للحد من المخاطر الصحية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفتتح اليوم الاربعاء 27 شتنبر الجاري ، بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش ، فعاليات المناظرة الافريقية الثانية للحد من المخاطر الصحية، تحت شعار “الصحة في افريقيا ..ماء وتنمية وأمن غذائي” من تنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع جمعية الصحة الافريقية العالمية.

ويهدف هذا الحدث الدولي إلى إنشاء منصة أفريقية للتبادل الافكار والتجارب والخبرات في مجال الصحة العامة والوقاية من المخاطر.

ويشترك في النسخة الثانية من المناظرة الافريقية للحد من المخاطر الصحية عدد من رجال السياسة بالقارة السمراء وقرات أخرى، بحضور وازن لوزراء من حكومة أخنوش، الى جانب خبراء وباحثين أجانب، حول عدة مواضيع تهم البيئة والامن الغذائي والصحة العامة.

وكانت النسخة الأولى للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، قد تبنت إعلان مراكش الذي يتضمن 14 توصية تهدف إلى تقليص المخاطر الصحية على صعيد القارة الافريقية، والعمل على ضمان السيادة الصحية والسيادة التكنولوجية خدمة للصحة في القارة السمراء.

وكان المشاركون قد أكدوا على ضرورة رفع النفقات الموجهة للصحة من أجل الولوج المنصف للساكنة الإفريقية إلى الخدمات الصحية.

وأكد إعلان مراكش على ضرورة تعزيز وتقوية النظم الصحية في القارة الأفريقية، وتحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، وتطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا.

وشدد المشاركون على ضرورة وضع ميثاق إفريقي، للحد من المخاطر الصحية، وتحقيق تحول سيادي للأنظمة الصحية يعزز التضامن والتعاون في خدمة الأمن الصحي لجميع المواطنين والمواطنات الأفارقة.

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