المغرب يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2025

2023-09-27 / 12:05
0
هبة بريس من القاهرة

صوت أعضاء المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم (CAF) على منح المغرب استضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الأفريقية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الجنوب افريقي باتريس موتسيبي رئيس الكونفيدرالية.

وتقدم المغرب في ملفه الخاص باستضافة البطولة بـ6 ملاعب عالية الجودة تتمتع بالمواصفات المطلوبة من “كاف” لاستضافة الحدث القاري، وهي ملاعب (مولاي عبدالله بالرباط، ملعب طنجة، ملعب أكادير، ملعب مراكش، ملعب محمد الخامس، وملعب فاس الكبير).

كما تم وضع ملاعب (بركان ووجدة والقنيطرة ومولاي الحسن والعبدي بالجديدة والحسن الثاني بفاس) كملاعب احتياطية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ملف كينيا وأوغندا وتنزانيا يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2027

ملف كينيا وأوغندا وتنزانيا يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا…

2023-09-27 / 13:02
Photo of موتسيبي: “المغرب سينظم أفضل نسخة لكأس إفريقيا و ستكون بطولة عالمية”

موتسيبي: “المغرب سينظم أفضل نسخة لكأس إفريقيا و ستكون…

2023-09-27 / 12:52
Photo of موتسيبي: “كل الأعضاء صوتوا على ملف المغرب لتنظيم كان 2025”

موتسيبي: “كل الأعضاء صوتوا على ملف المغرب لتنظيم كان…

2023-09-27 / 12:46
Photo of مونديال 2030.. إفريقيا تدعم المغرب و كان 2025 بروفا لتنظيم الحدث العالمي

مونديال 2030.. إفريقيا تدعم المغرب و كان 2025 بروفا…

2023-09-27 / 11:34
Photo of لأول مرة في إفريقيا.. المغرب قدم 24 ملعبا للتداريب أي ملعب لكل منتخب في الكان

لأول مرة في إفريقيا.. المغرب قدم 24 ملعبا للتداريب…

2023-09-27 / 11:24
Photo of “كان 2025”.. هاته هي الملاعب التي قدمها المغرب لتنظيم بطولة أفريقيا

“كان 2025”.. هاته هي الملاعب التي قدمها المغرب لتنظيم…

2023-09-27 / 11:13
Photo of صحف مصر: “المغرب تقدم بست ملاعب عالية الجودة و ستكون نسخة 2025 مميزة”

صحف مصر: “المغرب تقدم بست ملاعب عالية الجودة و…

2023-09-27 / 11:12
Photo of رئيس الجامعة النيجيرية: “المغرب نال ثقة كل المصوتين و هو الأجدر بتنظيم كان 2025”

رئيس الجامعة النيجيرية: “المغرب نال ثقة كل المصوتين و…

2023-09-27 / 11:05
Photo of جزائريون ينتقدون سلطات بلدهم.. المغرب تفوق علينا قاريا لذلك انسحبنا

جزائريون ينتقدون سلطات بلدهم.. المغرب تفوق علينا قاريا لذلك…

2023-09-27 / 10:52
Photo of قبيل اجتماع “الكـاف”.. دقيقة صمت حدادا على ضحايا المغرب وليبيا 

قبيل اجتماع “الكـاف”.. دقيقة صمت حدادا على ضحايا المغرب…

2023-09-27 / 09:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق