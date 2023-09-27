المغرب يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2025

هبة بريس من القاهرة

صوت أعضاء المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم (CAF) على منح المغرب استضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الأفريقية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الجنوب افريقي باتريس موتسيبي رئيس الكونفيدرالية.

وتقدم المغرب في ملفه الخاص باستضافة البطولة بـ6 ملاعب عالية الجودة تتمتع بالمواصفات المطلوبة من “كاف” لاستضافة الحدث القاري، وهي ملاعب (مولاي عبدالله بالرباط، ملعب طنجة، ملعب أكادير، ملعب مراكش، ملعب محمد الخامس، وملعب فاس الكبير).

كما تم وضع ملاعب (بركان ووجدة والقنيطرة ومولاي الحسن والعبدي بالجديدة والحسن الثاني بفاس) كملاعب احتياطية.

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