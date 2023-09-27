صورة تعبيرية

البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 3,1%

2023-09-27 / 12:00
0
هبة بريس

أعلن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الأربعاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي من المتوقع أن يبلغ 3,1 في المائة سنة 2023، مؤكدا توقعاته لشهر ماي.

وأوضح البنك، في تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن “النمو في العام 2023 كان مدعوما بتحسن المحاصيل الفلاحية وانتعاش السياحة وتباطؤ التضخم وانتعاش الطلب المحلي”، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، انخفضت البطالة بشكل طفيف في الفصل الثاني من العام 2023.

وزادت الحكومة الإنفاق الاجتماعي في عامي 2022 و2023، وذلك بفضل تحسين تحصيل الضرائب والإيرادات غير الضريبية، وفقا للمؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، مؤكدة أن عجز الموازنة يجب أن يستمر في الانكماش (بنسبة 5,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 4,9 في المائة في 2023).

وفي العام 2024، من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3 في المائة وأن يعود على المدى المتوسط ​​إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع احتمال أن يؤدي تسريع الإصلاحات إلى تحسين هذه الآفاق، حسب التقرير.

وأكد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن تحسن الظروف المناخية، وانخفاض التضخم، والانتعاش النسبي في الطلب المحلي والخارجي، وزيادة ثقة المستثمرين بسبب إزالة المغرب من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي، من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي.

يذكر أن التوقعات الاقتصادية الإقليمية يتم نشرها مرتين على الأقل في السنة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك للنمو في الاقتصادات التي يستثمر فيها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صندوق تدبير آثار الزلزال .. المساهمات تناهز 10 ملايير درهم

صندوق تدبير آثار الزلزال .. المساهمات تناهز 10 ملايير…

2023-09-26 / 20:02
Photo of بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم إلى 6 %

بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم إلى 6 %

2023-09-26 / 17:58
Photo of بنك المغرب يتوقع تسجيل نمو بنسبة 2,9% خلال سنة 2023

بنك المغرب يتوقع تسجيل نمو بنسبة 2,9% خلال سنة…

2023-09-26 / 16:15
Photo of بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 3%

بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 3%

2023-09-26 / 15:57
Photo of قرض أوروبي للمغرب بقيمة 34,5 مليون أورو لدعم قطاع الأدوية

قرض أوروبي للمغرب بقيمة 34,5 مليون أورو لدعم قطاع…

2023-09-26 / 09:24
Photo of ضمنها فنادق بمراكش ..هذه أفضل فنادق العالم لسنة 2023

ضمنها فنادق بمراكش ..هذه أفضل فنادق العالم لسنة 2023

2023-09-25 / 20:31
Photo of المغرب يقدم دعماً لاستيراد مليوني طن من القمح

المغرب يقدم دعماً لاستيراد مليوني طن من القمح

2023-09-25 / 19:56
Photo of مداغ .. تنظيم النسخة 11 للقرية التضامنية للإقتصاد الإجتماعي

مداغ .. تنظيم النسخة 11 للقرية التضامنية للإقتصاد الإجتماعي

2023-09-25 / 16:42
Photo of تفاصيل بناء مصنع عالمي لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب

تفاصيل بناء مصنع عالمي لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية في…

2023-09-25 / 15:00
Photo of “الضرائب”: إعفاء المنشآت غير النشيطة من المراقبة الجبائية والذعائر  

“الضرائب”: إعفاء المنشآت غير النشيطة من المراقبة الجبائية والذعائر…

2023-09-25 / 10:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق