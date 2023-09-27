مونديال 2030.. اجتماع لجنة الترشح الثلاثي بمركب محمد السادس بالرباط مطلع أكتوبر

هبة بريس ـ رياضة

قرر أعضاء المكتب التنفيذي للكاف بالإجماع دعم المغرب في ملف ترشحه المشترك مع إسبانيا و البرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

و في مستجدات ملف الترشيح الثلاثي، قرر أعضاء لجنة الترشح عقد اجتماع بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الاتحادين الإسباني و البرتغالي و ذلك مطلع الشهر القادم.

الاجتماع سيعقد يوم الخامس من أكتوبر و سيكون بمركب محمد السادس لكرة القدم، و سيخصص لدراسة كافة التفاصيل التقنية لملف الترشح و كذا حملة إقناع الدول المصوتة بقوة الملف الثلاثي.

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