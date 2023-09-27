مونديال 2030.. إفريقيا تدعم المغرب و كان 2025 بروفا لتنظيم الحدث العالمي

2023-09-27 / 11:34
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هبة بريس ـ رياضة 

إجماع كبير ذاك الذي حظي به المغرب داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حيث عبر كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف عن دعمهم للملف المغربي لكان 2025 و كذا لترشح المغرب في ملف ثلاثي لتنظيم مونديال 2030.

و اعتبر أعضاء الكاف أن منح المغرب تنظيم بطولة أفريقيا 2025 سيكون بمثابة بروفا إعدادية للمغرب لتنظيم الحدث المونديالي و فرصة للمملكة لتبرز مؤهلات إفريقيا في تنظيم المونديال.

و أجمع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف على أن المغرب سيشرف إفريقيا سواءا في تنظيم البطولة القارية لسنة 2025 أو في تنظيم مونديال 2030 مناصفة مع البرتغال و إسبانيا، حيث عبر كل أعضاء الكاف عن دعمهم المطلق و التام للمغرب.

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‫10 تعليقات

  3. الحمد لله على نعمه علينا . تقدمنا في كل المجالات بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي طور الرياضة المغربية..

  6. فوزي لقجع نعم الرجل الوطني تحية وتقدير مشاء الله. فخر لنا الانتماء لهذا البلد النصر والفوز إنشاء الله يارب أمين..

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