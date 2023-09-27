مونديال 2030.. إفريقيا تدعم المغرب و كان 2025 بروفا لتنظيم الحدث العالمي

2023-09-27 / 11:34
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هبة بريس ـ رياضة 

إجماع كبير ذاك الذي حظي به المغرب داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حيث عبر كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف عن دعمهم للملف المغربي لكان 2025 و كذا لترشح المغرب في ملف ثلاثي لتنظيم مونديال 2030.

و اعتبر أعضاء الكاف أن منح المغرب تنظيم بطولة أفريقيا 2025 سيكون بمثابة بروفا إعدادية للمغرب لتنظيم الحدث المونديالي و فرصة للمملكة لتبرز مؤهلات إفريقيا في تنظيم المونديال.

و أجمع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف على أن المغرب سيشرف إفريقيا سواءا في تنظيم البطولة القارية لسنة 2025 أو في تنظيم مونديال 2030 مناصفة مع البرتغال و إسبانيا، حيث عبر كل أعضاء الكاف عن دعمهم المطلق و التام للمغرب.

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