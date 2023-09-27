تارودانت: الأوقاف تقرر إغلاق مساجد بسبب ضرر الزلزال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قررت مندوبية الاوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم تارودانت ، إغلاق عدد من المساجد ، بسبب ما احبها من أضرار جراء زلزال 8 شتنبر الجاري .

ومن ضمن المساجد التي شملها قرار الاغلاق “المسجد الأعظم” الذي تعرض لاضرار جسيمة، بالرغم من حداثة إعادة ترميمه في السنوات الماضية، بعد الحريق الذي أتى على كافة محتوياته.

كما تقرر كذلك إغلاق مساجد اخرى بالمدينة ، مسجد سيدي أوسيدي، مسجد باب تارغونت، مسجد القصبة، مسجد اكفاي ثم الزاوية التيجانية.

كما حذرت السلطات المواطنين المرور بالقرب من الجامع الكبير، بسبب التصدعات الكبيرة التي لحقت بنايته.

كما تقرر كذلك إغلاق مساجد بالجماعات القروية التي تعرضت للزلزال، بعد معاينة كل مسجد وحجم الاضرار التي لحقته.

كما نتدارس نفس اللجنة المشرفة على قرار الاغلاق، فتح مساجد بعد إصلاحها في وجه المصلين.

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