لأول مرة في إفريقيا.. المغرب قدم 24 ملعبا للتداريب أي ملعب لكل منتخب في الكان

هبة بريس ـ رياضة

قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم معطيات ملف ترشيح المغرب لتنظيم بطولة أفريقيا 2025، و هو الملف الذي أشاد به و نوه به كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

الملف المغربي كان قويا و متميزا و متفردا، حيث شمل 6 ملاعب عالمية و هي مركب الرباط و طنجة و فاس و اكادير و مراكش و الدار البيضاء لاحتضان المقابلات الرسمية.

كما وضعت الجامعة ست ملاعب بديلة في حالة أي طارئ و هي ملاعب الجديدة و بركان و وجدة و القنيطرة و مولاي الحسن بالرباط و الحسن الثاني بفاس.

بالإضافة لذلك، و لأول مرة في تاريخ بطولات إفريقيا، وضع المغرب 24 ملعبا للتداريب رهن إشارة المنتخبات المشاركة، أي أن كل منتخب سيتوفر على ملعب تداريب خاص به لوحده، عكس باقي البطولات السابقة التي كانت توفر ملعبا لكل منتخبين اثنين.

كما خصص الملف المغربي ثلاث ملاعب لتداريب الحكام، بالإضافة للعديد من البنى التحتية الرياضية كمركب محمد السادس العالمي و أكاديمية محمد السادس و الأكاديميات الجهوية الرياضية و غيرها من المركبات الرياضية رهن إشارة المنتخبات المشاركة و كذلك الحكام.

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