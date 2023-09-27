“كان 2025”.. هاته هي الملاعب التي قدمها المغرب لتنظيم بطولة أفريقيا

2023-09-27 / 11:13
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هبة بريس ـ رياضة

تقدم المغرب بست ملاعب من مستوى عالي الجودة، تم التصديق عليها، من طرف لجان التفتيش التي زارت المملكة مؤخرا، كما أن المغرب تجاوز ما تفرضه دفاتر التحملات حيث التزم بتحديث هذه الملاعب بما يفوق المواصفات المطلوبه في غضون عام واحد.

وهذه الملاعب التي تقدم بها المغرب لتنطيم بطولة أفريقيا 2025 هي مركب مولاي عبد الله بالرباط بسعة 66 ألف مقعد، و ملعب طنجة بسعة 88 ألفا، و ملعب أكادير بسعة 66 ألفا، و ملعب مراكش بسعة 55 ألفا، ثم مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بسعة 55 ألفا، وملعب فاس الكبير بسعة 66 ألف وجميعها مجهزة بغرف الفار.

كما تم وضع ملاعب بركان ووجدة والقنيطرة ومولاي الحسن والعبدي بالجديدة والحسن الثاني بفاس كملاعب احتياطية.

وتقدم المغرب ب 24 ملعبا للتدريبات، بواقع ملعب لكل منتخب سيشارك بالنهائيات، إلى جانب ملاعب مستقلة لتدريبات الحكام.

كما أن ملاعب “الكان” جميعها قريبة من المطارات للربط الجوي السريع بينها وعبر القطار فائق السرعة، وغيرها من الأمور اللوجستية المهمة.

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