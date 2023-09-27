صحف مصر: “المغرب تقدم بست ملاعب عالية الجودة و ستكون نسخة 2025 مميزة”

هبة بريس ـ رياضة

أجمعت الصحف العالمية المتخصصة في الرياضة على قوة الملف المغربي الذي نافس على تنظيم بطولة 2025 الإفريقية.

و لم تكن الصحف الأجنبية وحدها التي أشادت بقوة الملف المغربي، فالصحافة العربية و الإفريقية لدورها نوهت بما قدمه المغرب و منها الصحف المصرية.

صحيفة اليوم السابع المصرية أكدت من خلال مقال لها بأن المغرب قدم ست ملاعب عالمية في ملف ترشيحه لتنظيم كان 2025 و ستكون بلا شك نسخة مميزة.

و جاء كذلك في الصحافة المصرية: “ملف المغرب لتنظيم أمم أفريقيا 2025، كان الأقوى و الأحق بعد التقدم بـ 6 ملاعب عالية الجودة من حيث البنية التحتية وتمتعهما بالمواصفات المطلوبة من الكاف لإستضافة الحدث القاري”.

و أضافت: “ستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب على ملاعب مولاي عبد الله بالرباط (66 ألف مقعد)، ملعب طنجة (88 ألفا)، ملعب أكادير (66 ألفا)، ملعب مراكش (55 ألفا)، ملعب محمد الخامس (55 ألفا)، وملعب فاس الكبير (66 ألف) وجميعها مجهزة بغرف الفار، كما تم وضع ملاعب بركان ووجدة والقنيطرة ومولاي الحسن والعبدي بالجديدة والحسن الثاني بفاس كملاعب احتياطية”.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 1 3