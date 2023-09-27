رئيس الجامعة النيجيرية: “المغرب نال ثقة كل المصوتين و هو الأجدر بتنظيم كان 2025”

2023-09-27 / 11:05
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هبة بريس ـ رياضة

نشرت الجامعة النيجيرية لكرة القدم بيانا أكدت فيه أنها ستركز جهودها على المنافسة لتنطيم نسخة 2027 من كأس إفريقيا عوض نسخة 2025 التي يتوقع أن ينالها المغرب بالإجماع.

و قالت رئاسة الجامعة النيجيرية لكرة القدم بأن نسخة 2025 من كأس إفريقيا ستكون في المغرب باستحقاق، لأن المغرب حاليا هو الأجدر و الأحق بتنظيمها نظير ما يتوفر عليه من بنى تحتية و مؤهلات في شتى المجالات.

هذا و تنافس نيجيريا و البنين في ملفهما المشترك كل من السنغال و مصر و ملف ثلاثي بين كينيا و اوغندا و تانزانيا و ذلك بعد فشل الجزائر و انسحابها من سباق التنظيم لمعرفتها المسبقة باستحالة منافسة باقي الدول التي تتفوق عليها ديبلوماسيا و رياضيا و كذلك في البنى التحتية.

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