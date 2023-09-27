جزائريون ينتقدون سلطات بلدهم.. المغرب تفوق علينا قاريا لذلك انسحبنا

هبة بريس ـ رياضة

لم يستسغ الشارع الجزائري التبريرات الواهية التي قدمتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بإيعاز من نطام العسكر الحاكم بقصر المرادية بخصوص انسحابهم من المنافسة على تنظيم بطولة أفريقيا 2025.

الشارع الجزائري الذي يغلي أصلا بسبب المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية الخانقة، لم يتقبل المبررات التي قدمها وليد صادي الرئيس المعين الجديد في اتحاد الكرة حيث أن محاولة البحث عن شماعة لتبرير الاخفاق لم تعد تنطل على أغلبية الشعب الجزائري.

و كتب أحد النشطاء الجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي: “انهزمنا و لم ننسحب، فشلنا في منافسة المراركة على تنظيم الكان و علينا أن نعترف بذلك، المغرب يتفوق علينا في الديبلوماسية الرياضية قاريا”.

و أضاف مغرد جزائري آخر: “لقجع يحكم الكاف و هذا واقع، خلونا من التبريرات، تنظيم الكان قبل أشهر كان حلم و هدف أساسي و رهان و اليوم تقولون لنا ليس بأولوية للجزائر، لازمنا نراحعو أوراقنا و نرتبو بيتنا الداخلي و نقويو الجبهة الخارجية لابغينا نافسو المروك”.

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