بعد “طرده”.. السفير الفرنسي لدى النيجر يغادر نيامي

هبة بريس - وكالات

قال مصدران أمنيان، إن السفير الفرنسي لدى النيجر، غادر البلاد جوا في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، بعد نحو شهر من إصدار المجلس العسكري الحاكم أمرا بطرده.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال يوم الأحد الماضي، إن بلاده قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة بعد الانقلاب العسكري هناك.

وقال ماكرون إن “سفيرنا إلى جانب العديد من الدبلوماسيين، سيعودون إلى فرنسا وسننهي تعاوننا العسكري مع السلطات الحالية في النيجر، إذ أنها لم تعد تريد محاربة الإرهاب”.

وفرنسا لديها حوالي 1500 جندي في النيجر.

وقال ماكرون إن الانسحاب التدريجي سيكتمل “بنهاية العام”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0