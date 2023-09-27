سلا.. شخص يتعرض لعملية سطو خطيرة أمام وكالة بنكية
هبة بريس - سلا
تعرض شخص يوم أمس الثلاثاء، لعملية سطو خطيرة، أمام وكالة بنكية بمدينة سلا.
ووثقت مقاطع فيديو توصلت هبة بريس بها، إقدام لـصّيْنٍ كانا يمتطيان دراجة نارية، على التربص بشخص كان يهم بالدخول الى وكالة بنكية حاملا كيسا بلاستيكيا.
وحسب مقاطع الفيديو، فقد سارع أحد اللصين إلى ملاحقة الضحية محاولا سلبه الأموال التي كان داخل الكيس البلاستيكي، وموجها له ضربات خطيرة بالسلاح الأبيض.
مباشرة بعدها، تدخل عدد من المارين بالمكان لإنقاذ الضحية، قبل فرار اللصين، ووصول المصالح المعنية التي نقلت المعني بالأمر لتلقي العلاجات اللازمة وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين.
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المجموع 3 آراء
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10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يجب تكثيف العناصر الأمنية بكثرة..
اللصوص يشكلون خطر كبير على المواطنين..
على المديرية العامة للأمن الوطني أن تكثف من جهودها إتجاه المشرملين وذو السوابق العدلية..
يجب إطلاق النار على كل من لم يمتثل لأوامر الشرطة..
نعيش في مجتمع يعج بالذئاب انعدم فيه الأمن والأمان..
على القضاء أن يشدد على المجرمين في الأحكام..
تحية تقدير واحترام للشرطة على عملها الجبار..
نريد بدائل العقوبات على المجرمين والمشرملين..
بعض الأحيان يكون هناك تقصير في عمل الشرطة ..
مشكورين رجال الشرطة على عملهم ..