سلا.. شخص يتعرض لعملية سطو خطيرة أمام وكالة بنكية

هبة بريس - سلا

تعرض شخص يوم أمس الثلاثاء، لعملية سطو خطيرة، أمام وكالة بنكية بمدينة سلا.

ووثقت مقاطع فيديو توصلت هبة بريس بها، إقدام لـصّيْنٍ كانا يمتطيان دراجة نارية، على التربص بشخص كان يهم بالدخول الى وكالة بنكية حاملا كيسا بلاستيكيا.

وحسب مقاطع الفيديو، فقد سارع أحد اللصين إلى ملاحقة الضحية محاولا سلبه الأموال التي كان داخل الكيس البلاستيكي، وموجها له ضربات خطيرة بالسلاح الأبيض.

مباشرة بعدها، تدخل عدد من المارين بالمكان لإنقاذ الضحية، قبل فرار اللصين، ووصول المصالح المعنية التي نقلت المعني بالأمر لتلقي العلاجات اللازمة وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين.

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