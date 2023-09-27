“الاستقلال” يندد باستغلال وسائل إعلام أجنبية لمأساة الزلزال

2023-09-27 / 09:12
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هبة بريس - الرباط

نددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بشدة ببعض وسائل الإعلام الأجنبية التي استغلت مأساة الزلزال للانخراط في حملة ممنهجة ضد بلادنا، بعيدا عن أخلاقيات الصحافة كما هي متعارف عليها دوليا، وفي خرق سافر للمهنية، وذلك عبر توظيف أساليب التغليط والتضخيم والتهويل وافتعال الوقائع والمواقف وفق قوالب سياسية مغرضة لخدمة أجندات معينة تستهدف القرار السيادي لبلادنا.

وعبرت اللجنة في بلاغ صدر عقب اجتماعها، عن اعتزازها وإشادتها الكبيرة بحكمة جلالة الملك محمد السادس ورؤيته السديدة المتعلقة بمعالجة آثار الزلزال الذي عرفته بعض الأقاليم ببلادنا، والتي اتسمت بالفورية والسرعة والنجاعة في مرحلة الإنقاذ والإسناد ومعالجة المصابين، وبالشمولية عبر إطلاق برنامج مدروس ومندمج وطموح بأبعاده الإنسانية والاجتماعية والتنموية يروم توفير الإيواء والحاجيات الأساسية، وتأمين المسالك الطرقية، وإعادة البناء، والتأهيل العام للمناطق المتضررة عبر مشاريع لفك العزلة والتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية في هذه الأقاليم.

كما أشادت بروح التضامن والتعاون والتآزر التي أبان عنها المغاربة من مختلف الشرائح الاجتماعية وفي جميع الجهات والأقاليم، كما تعبر عن اعتزازها بالتعبئة والوحدة الوطنية وراء جلالة الملك حفظه الله، في تلاحم متجدد بين العرش والشعب، من أجل مواجهة مخلفات هذه الكارثة التي عرفتها بلادنا، حيث أبانت الأمة المغربية عن نموذجها المتفرد بقيمها الإنسانية المتجذرة في التاريخ وبانصهار جميع مكوناتها.

ووجهت اللجنة تحية إكبار وإجلال للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، وقوات الأمن، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، على الاحترافية الكبيرة التي ميزت تدخلاتها الميدانية لإنقاذ وإسعاف ضحايا الزلزال، كما تنوه بالدور الكبير الذي قامت به مؤسسة محمد الخامس للتضامن والهلال الأحمر، والسلطات الترابية، والمنتخبون والمصالح التقنية والأشغال الميدانية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية، والأطر التابعة لوزارة الصحة والقطاع الخاص، كما تنوه بالعمل الكبير الذي قامت به مختلف منظمات وجمعيات المجتمع المدني التي أبانت عن حس تطوعي ومواطناتي عالٍ، مشيدة بالدور الإسنادي لمختلف فرق الإنقاذ من الدول الشقيقة والصديقة.

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