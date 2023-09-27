طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وداخل الأقاليم الجنوبية وكذا بالسهول الداخلية.

كما يتوقع أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة بكل من السهول الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، إضافة إلى شمال كل من المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق مرتفعات الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تناثر الغبار بالمناطق الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وكالعادة، يرتقب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وجنوب المملكة وبالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و27 درجة بأقصى جنوب البلاد، وما بين 15 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع الطفيف بالمناطق الشمالية، بينما ستكون في انخفاض ضئيل بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور وشمال المهدية، وهائجا بباقي السواحل.

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