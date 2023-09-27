طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-09-27 / 09:06
10
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وداخل الأقاليم الجنوبية وكذا بالسهول الداخلية.

كما يتوقع أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة بكل من السهول الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، إضافة إلى شمال كل من المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق مرتفعات الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تناثر الغبار بالمناطق الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وكالعادة، يرتقب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وجنوب المملكة وبالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و27 درجة بأقصى جنوب البلاد، وما بين 15 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع الطفيف بالمناطق الشمالية، بينما ستكون في انخفاض ضئيل بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور وشمال المهدية، وهائجا بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بمراكش

ترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بمراكش

2023-09-27 / 12:45
Photo of صديقي يتفقد الخسائر بمناطق الزلزال بإقليمي الحوز وشيشاوة

صديقي يتفقد الخسائر بمناطق الزلزال بإقليمي الحوز وشيشاوة

2023-09-27 / 10:29
Photo of تجريد عميد شرطة بأكادير من مهام الشرطة القضائية

تجريد عميد شرطة بأكادير من مهام الشرطة القضائية

2023-09-27 / 09:59
Photo of سلا.. شخص يتعرض لعملية سطو خطيرة أمام وكالة بنكية

سلا.. شخص يتعرض لعملية سطو خطيرة أمام وكالة بنكية

2023-09-27 / 09:35
Photo of هلال: الحكم الذاتي “حل أوحد” لنزاع الصحراء المغربية

هلال: الحكم الذاتي “حل أوحد” لنزاع الصحراء المغربية

2023-09-26 / 21:50
Photo of المغرب يجدد دعمه للوكالة الدولية للطاقة الذرية

المغرب يجدد دعمه للوكالة الدولية للطاقة الذرية

2023-09-26 / 21:22
Photo of هلال عن زلزال الحوز…المغرب تعامل بحزم وجدية وتضامن

هلال عن زلزال الحوز…المغرب تعامل بحزم وجدية وتضامن

2023-09-26 / 21:02
Photo of مدير مؤسسة فرنسية ينتقم من تلاميذ بسبب خلاف مع أحد الآباء ( فيديو )

مدير مؤسسة فرنسية ينتقم من تلاميذ بسبب خلاف مع…

2023-09-26 / 20:44
Photo of مراكش : سائح أجنبي دخل مصحة لمراقبة طبية فطلب منه أداء 40 الف درهم

مراكش : سائح أجنبي دخل مصحة لمراقبة طبية فطلب…

2023-09-26 / 20:21
Photo of المندوب الوزاري لحقوق الإنسان شوقي بنيوب في ذمة الله

المندوب الوزاري لحقوق الإنسان شوقي بنيوب في ذمة الله

2023-09-26 / 20:14

‫10 تعليقات

  3. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث النافع..

  5. قوله تعالى:«.وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ »

  7. لول الماء لكانت الحياة إذ جاء في الذكر الحكيم : وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق